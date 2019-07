Castell vor 1 Stunde

Reithalle beschmiert

Bereits in der Zeit vom 24. Juli, 20 Uhr, und 25. Juni, 0.30 Uhr, brachten unbekannte Täter am Schlossplatz in Castell an der Mauer einer Reithalle diverses Graffiti an. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.