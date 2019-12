Kitzingen vor 20 Minuten

Reise der Kolping-Akademie an die Ostsee

2020 bietet die Kolping-Akademie eine Erholungsreise an die Ostsee für ältere und nicht mehr im Arbeitsleben stehende Menschen an. Zur schönsten Reisezeit, vom 15. Mai bis 26. Mai 2020, können Reisende in Graal-Müritz, einem der bekanntesten Seeheilbäder, die wohltuende Luft genießen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Caritas-Haus St. Ursula als Feriendomizil liegt nur 500 Meter vom Strand entfernt. In der nahen Umgebung gibt es zahlreiche Gesundheits- und Wellnessangebote und die Möglichkeit, die Natur zu entdecken.