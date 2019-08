Reifen zerstochen

Am Freitag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr zerstachen auf dem E-Center-Parkplatz in der Marktbreiter Straße in Kitzingen unbekannte Täter den rechten hinteren Reifen eines geparkten BMW. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.