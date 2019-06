Kitzingen vor 1 Stunde

Reifen zerstochen

Am Montagnachmittag wurde in der Schlesierstraße in Kitzingen an einem geparkten Audi der linke Hinterreifen zerstochen. Das Fahrzeug war laut Polizeibericht von 14 bis 19.30 Uhr am Straßenrand abgestellt. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.