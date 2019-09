Reifen zerstochen: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter zerstach in Volkach in der Alten Obervolkache Straße am Freitag gegen 5.30 Uhr an einem geparkten Mercedes-Klein-Laster alle vier Reifen. Es entstand Schaden von rund 400 Euro. Zur Tatzeit wurde laut Polizeibericht eine Person mit einem Fahrrad und Fahrradanhänger bei dem Klein-Laster gesehen. Am Samstag meldeten sich noch zwei Besitzer von Wohnwagen, die in einer offenen Halle in der Alten Obervolkacher Straße abgestellt waren. An dem einen Wohnwagen wurden beide und an dem anderen ein Reifen in den letzten Tagen zerstochen. Auch hier lag der Schaden bei 400 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter bzw. die Person mit dem Fahrrad und Anhänger geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kitzingen zu melden, Tel.: (09321) 1410.