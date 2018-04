KITZINGEN vor 2 Stunden

Reifen und Felgen aus Bunker gestohlen

Zwischen Samstag und Montagnachmittag wurden im Klosterforst bei Kitzingen aus einem Bunker ein Satz Pkw-Reifen und vier dazugehörige Felgen entwendet. Diese waren in dem früher von der US-Armee genutzten Bunker über die Wintermonate vom Besitzer eingelagert worden. Der oder die Täter brachen laut Polizeibericht den als Lagerhalle genutzten Bunker gewaltsam auf. Um vermutlich Spuren zu beseitigen, wurde in dem Bunker ein Feuerlöscher versprüht. Der Beute- und Sachschaden beträgt etwa 1200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.