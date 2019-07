Segnitz vor 25 Minuten

Reifen plattgestochen

In der Zeit vom 15. Juli, 21 Uhr bis 23. Juli, 11 Uhr, haben Unbekannte in der Mainstraße in Segnitz bei einem geparkten BMW den rechten Vorderreifen platt gestochen. Außerdem wurde gegen die linke Fahrzeugseite getreten. Laut Polizei entstand ein Schaden von 700 Euro.