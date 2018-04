„Reichsbürger“ bleibt uneinsichtig

Ist es Starrsinn, Frechheit, Uneinsichtigkeit, die einen selbst ernannten „Reichsbürger“ vor Gericht bringt?

Am Ende eines Strafprozesses muss er lernen, was er vorher nicht begreifen wollte: dass die Gesetze auch für ihn gelten.

Um was geht's? Ein heute 60-Jähriger, „kurz vor der Rente“, wie er angibt, der in Rheinland-Pfalz lebt, aber Beziehungen in den Landkreis Kitzingen hat, will einem Bürger aus dem Landkreis helfen.

Bei dem steht 2016 der Gerichtsvollzieher vor der Tür, weil der Landkreis-Bewohner mit knapp 280 Euro Rundfunkgebühren in der Kreide steht. Warum der 60-Jährige ihm helfen will, bleibt im Prozess offen.

Der Mann aus Rheinland-Pfalz übernimmt das Mandat, den Schuldner in diesem Rechtsstreit zu vertreten. Doch der „Reichsbürger“ erweist seinem Mandanten einen Bärendienst.

Er schreibt dem Gerichtsvollzieher nämlich, dass dieser gar kein Beamter sei, sondern nur ein „Privatmann“, denn der „Reichsbürger“ erkennt weder die gesetzliche Grundlage für die Vollstreckung noch den Vollstreckungsbeamten an. Und so erteilt er dem Staatsvertreter ohne jede Handhabe Hausverbot.

Maßlos überzogen

Damit nicht genug, überzieht er in seinem Brief an den Gerichtsvollzieher ins Maßlose. Er bezichtigt ihn des Landes- und des Hochverrats. Und droht: „Was das bedeutet, brauche ich Ihnen wohl nicht zu erklären.“ Zudem will der „Reichsbürger“ den Gerichtsvollzieher ins Internationale Schuldnerverzeichnis eintragen lassen, was eine Herabsetzung der Kreditwürdigkeit zur Folge haben könnte.

Weitere mögliche negativen Folgen für den Beamten im Ausland deutet der Brief an: „Viel Spaß im nächsten Urlaub . . .“

Zwar räumt der Angeklagte aus Rheinland-Pfalz ein, den Brief geschrieben zu haben, will aber den Richter in ein Grundsatzgespräch über Recht und Gesetz verwickeln. „Alle Deutsche haben das Recht auf Widerstand, wenn keine andere Abhilfe möglich ist“, argumentiert der Beschuldigte.

„Was hier passiert, hat nichts mit Recht zu tun.“ Doch der Vorsitzende macht kurzen Prozess: „Selbstjustiz wird nicht geduldet.“ Der Vorsitzende orientiert sich an den Fakten und der Rechtslage und folgt letztlich 1:1 dem Plädoyer des Staatsanwalts: Der sieht den Straftatbestand der versuchten Nötigung erfüllt, denn der „Reichsbürger“, der auch wegen Insolvenzverschleppung vorbestraft ist, habe mit Drohung und Erpressung den Gerichtsvollzieher von seinen beruflichen Pflichten abhalten wollen.

Geldstrafe von 2400 Euro

Da der Angeklagte nach seinen Angaben 1500 Euro netto verdient und auch seine Ehefrau davon unterstützt, die nur eine geringe Rente bekommt, legt das Gericht als Strafe 60 Tagessätze zu 40 Euro fest. Der Mann hat eine Woche Zeit, Revision oder Berufung einzulegen.

Für weitere Instanzen stehen ihm alle Wege des von ihm bekämpften Rechtsstaates frei.