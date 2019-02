Reichlich Alkohol im Spiel

Am Freitagabend fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Gräfenneuses nach Geesdorf. Im Auslauf einer Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mercedesfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei einem durchgeführten Alkotest wurden umgerechnet über 1,2 Promille angezeigt.

Ohne Führerschein aber mit reichlich Alkohol unterwegs war am Freitagnachmittag ein 51-jähriger Autofahrer in Eichfeld. Ein Alkotest ergab 1,6 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen. Dort stellte sich bei der weiteren Überprüfung heraus, dass ihm der Führerschein bereits vor einem halben Jahr abgenommen wurde. Auch damals war er laut Polizeibericht alkoholisiert mit dem Auto unterwegs.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle am späten Freitagabend im Stadtgebiet von Dettelbach fiel bei einem 21-jährigen Opel-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch auf. Der Test mit dem Alkomaten bestätigte die Wahrnehmung, gemessen wurden 0,72 Promille.

Ein schwankender Fahrradfahrer fiel in der Nacht zum Samstag in Volkach auf. Der 50-Jährige fuhr vor einer Polizeistreife in deutlichen Schlangenlinien und wirkte sehr unsicher. Bei der Kontrolle schlug den Beamten eine starke Alkoholfahne entgegen. Bei dem Alkotest wurden über 1,8 Promille gemessen.