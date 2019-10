Gaibach vor 22 Minuten

Reiches Programm zur Kennenlernwoche der fünften Klassen

In diesem Schuljahr fand für die fünften Klassen der Realschule des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach zum ersten Mal eine Kennenlernwoche statt, in der die Kinder - laut einer Pressemitteilung - nicht nur ihre Mitschüler und Klassenleiter, sondern auch weitere Lehrkräfte, das Schulgelände, die Sportanlagen, den Schlosspark, die Internatsküche und den Schulhund kennen lernten. Auf dem Programm standen gemeinsame Mahlzeiten im Speisesaal und grünen Klassenzimmer, ein großer Sportwettbewerb, Teamspiele und eine Schlosspark-Ralley in Gaibach sowie Ausflüge zum Baumwipfelpfad Steigerwald, in den Wildpark Bad Mergentheim und nach Neuhof, wo die Kinder im Team Klettern und Bogenschießen lernten.