MAINFRANKENPARK vor 51 Minuten

Reh wird von Auto erfasst

Am Mittwochabend fuhr ein 19-Jähriger mit einem Suzuki Swift von der Bundesstraße 8 kommend auf der Staatsstraße in Richtung Mainfrankenpark. In der Kurve sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. An dem Fahrzeug entstand laut Polizeibericht Schaden von etwa 500 Euro.