Neuses am Sand vor 1 Stunde

Reh wird von Auto erfasst und läuft davon

Als eine 37-Jährige am Montagabend auf der B 22 zwischen Breitbach und Neuses am Sand fuhr, wechselte ein Reh über die Fahrbahn. Das Tier wurde vom Pkw erfasst, sprang anschließend aber in unbekannte Richtung davon. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, teilt die Polizei mit.