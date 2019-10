Wiesentheid vor 45 Minuten

Reh von Auto erfasst

Am Sonntagabend fuhr ein 29-Jähriger auf der Staatsstraße 2272 von Feuerbach in Richtung Wiesentheid, als er im Bereich des Waldgebietes Klingenholz ein Reh erfasste. Am Auto entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 1000 Euro.