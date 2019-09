Nenzenheim vor 1 Stunde

Reh von Auto erfasst

Am Donnerstagnachmittag war eine 47-Jährige mit ihrem Daimler von Schloss Frankenberg in Richtung Nenzenheim unterwegs. Laut Polizeibericht sprang kurz vor der Ortschaft ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug der Frau erfasst. Am Auto entstand ein Schaden von circa 3500 Euro.