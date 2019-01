Reh verursacht Wildunfall

Am späten Mittwochnachmittag war ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße 15 von Rehweiler in Richtung Abtswind unterwegs. Etwa einen Kilometer nach der Ortschaft sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst. Der Schaden am Fahrzeug beträgt laut Polizeibericht etwa 800 Euro.