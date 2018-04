PRICHSENSTADT vor 34 Minuten

Reh verursacht Unfall

In der Nacht auf Montag fuhr ein 55-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße 2420 von Prichsenstadt in Richtung Neuses am Sand. Im Bereich eines Waldstücks sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Laut Polizeibericht entstand an dem Audi entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.