Kitzingen vor 1 Stunde

Reh verendet nach Zusammenprall

Zwischen Kitzingen und Kaltensondheim sprang am späten Montagnachmittag einer 43-Jährigen auf Höhe der Eheriedermühle ein Reh vors Auto. Das Tier verendete an der Unfallstelle. An dem Opel Corsa entstand laut Polizei erheblicher Schaden von etwa 3000 Euro.