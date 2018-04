BIRKLINGEN vor 30 Minuten

Reh springt vor Auto

Auf der Kreisstraße von Birklingen kommend in Richtung Iphofen erfasste ein Autofahrer mit seinem Multivan am Mittwoch in der Abenddämmerung ein Reh. Das Tier war vor dem Auto auf die Fahrbahn gesprungen. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 500 Euro.