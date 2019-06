Geiselwind 13.06.2019

Reh springt auf die Fahrbahn

Am Mittwochabend befuhr eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin laut Polizeibericht aus dem Landkreis Bamberg die Staatsstraße 2260 von Geiselwind in Richtung Wasserberndorf. Kurz nach Hutzelmühle sprang ein Reh auf die Fahrbahn, welches vom Pkw erfasst wurde. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 500 Euro.