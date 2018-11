Reh springt auf die Fahrbahn

Am Montagmorgen war ein 27-jähriger Autofahrer auf der KT 10 unterwegs. Zwischen Dimbach und Reupelsdorf sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem BMW erfasst. Das Reh rannte nach dem Aufprall wieder in den Wald zurück. Am Auto entstand geringer Schaden, teilt die Polizei mit.