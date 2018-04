VOLKACH vor 2 Stunden

Reh sprang auf die Straße

Eine 56-jährige Autofahrerin war am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 34 von Fahr kommend in Richtung Stammheim unterwegs. Kurz nach der Ortschaft sprang ein Reh aus einem Gebüsch auf die Fahrbahn und wurde von dem Peugeot erfasst. Das Tier blieb für einen Moment liegen und verschwand anschließend. An dem Fahrzeug entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 2000 Euro.