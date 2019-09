Neuses am Berg vor 44 Minuten

Reh mit Auto erfasst

Eine 31-Jährige war am Sonntagmorgen mit ihrem Dacia auf der KT 31 von Escherndorf kommend in Richtung Neuses am Berg unterwegs. Im Bereich der Weinbergslage Glatzenberg sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Wagen erfasst. Am Fahrzeug entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 1500 Euro.