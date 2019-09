Wiesentheid vor 1 Stunde

Reh läuft ins Auto

Ein 57-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Audi von Reupelsdorf kommend in Richtung Wiesentheid. Im Bereich des Waldgebietes Weißmarterschlag sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, teilt die Polizei mit.