Schwarzach vor 1 Stunde

Reh kommt unter die Räder

Am Donnerstagabend befuhr ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer die Staatsstraße 2421 von Düllstadt kommend in Richtung Atzhausen. Kurz vor der Ortschaft sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Nissan erfasst. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1300 Euro.