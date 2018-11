Reh in den Gegenverkehr geschleudert

Am späten Montagnachmittag war ein 44-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2260 von Geiselwind in Richtung Schlüsselfeld unterwegs. Kurz nach dem Ortsende sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Nach dem Aufprall wurde das Tier in den Gegenverkehr geschleudert, wo es gegen ein weiteres Fahrzeug aufschlug. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt laut Polizeibericht etwa 3000 Euro.