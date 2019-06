Marktbreit vor 3 Stunden

Reh bei Unfall getötet

In der Nacht zum Freitag befuhr ein 48-Jähriger die Staatsstraße 2271 von Marktbreit in Richtung Enheim. Kurz vor der Autobahnzufahrt sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem VW Bus erfasst. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 2000 Euro.