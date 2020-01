Reh ausgewichen: Unfallverursacher verständigt keine Polizei

Ein total beschädigt im Graben liegendes Auto hat am Sonntag gegen 11 Uhr ein Zeuge auf der Kreisstraße zwischen Iphofen und Birklingen bemerkt und die Polizei verständigt.

Polizisten trafen den 32-jährigen Fahrer des verunfallten Wagens an seiner Wohnadresse an. Dieser gab an, gegen 1 Uhr einem Reh ausgewichen und dabei gegen die Leitplanke geprallt zu sein, heißt es im Polizeibericht. Anschließend habe er sich mit seinem Auto überschlagen und verletzte sich dabei leicht.

Der Fahrer verständigte anschließend nicht die Polizei vom Unfall und ließ sich von seinem Vater an der Unfallstelle abholen. Da beim Unfall auch die Leitplanke erheblich beschädigt wurde, wird nun gegen den 32-Jährigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.