Kleinlangheim vor 34 Minuten

Registrierkasse lag im Straßengraben

Am vergangenen Freitag wurde auf der Strecke zwischen Kleinlangheim und Haidt, kurz vor der Autobahnüberführung, eine Registrierkasse aufgefunden. Laut Polizeibericht lag die Kasse neben der Kreisstraße 11 im Straßengraben. Es handelt sich um ein Gerät der Marke Olivetti/MAL, ECR 5900, Serie 70108421. Es wird vermutet, dass die elektronische Kasse aus einem Diebstahl oder Einbruch stammen könnte. An der Kasse befinden sich ein Geldkassetteneinschub und ein Rollenpapier-Kassendrucker. Das Gerät könnte bei einem Einbruch in ein Geschäft oder einem Bürogebäude entwendet worden sein.