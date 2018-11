Regionalkonferenz: Die Entwicklung der Region im Fokus

Das Regionalmanagement Kitzinger Land veranstaltet mit dem Lokalen Bündnis für Familie die Regionalkonferenz 2018, zu der alle interessierten Bürger aus dem Landkreis eingeladen sind, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir haben drei interessante Referenten gewinnen können, die die Bedeutung der Themen familienfreundliche Personalpolitik, Digitalisierung und Daseinsvorsorge für einen Standort in den Fokus rücken“, stellt Simone Göbel vom Lokalen Bündnis das Programm für die diesjährige Konferenz am Dienstag, 27. November vor. Da die Themen passend sind, wird erstmalig eine gemeinsame Veranstaltung organisiert.

Mit dem Impulsvortrag „Digitalisierung als Chance für Mainfranken?“ von Åsa Petersson, Geschäftsführerin der Region Mainfranken GmbH, gibt es eine erste Einstimmung. Dominik Magin, Stellvertretender Projektleiter Digitale Dörfer, Fraunhofer IESE, stellt in seinem Vortrag „Digitale Dörfer – Daseinsvorsorge in der Zukunft“ Wege vor, wie die Digitalisierung im ländlichen Raum genutzt werden kann, um Lösungen für die Attraktivität der Orte dauerhaft für Bürger und Betriebe zu gewährleisten. Auch wenn die Internetverfügbarkeit nicht überall gleich gut gegeben ist, ist eine Vorbereitung schon jetzt wichtig, um zukünftig mit anderen Standorten mithalten zu können.

Regionalkonferenz am 27. November um 16 Uhr

Abgerundet wird die Veranstaltung mit dem Vortrag „Betriebliches Familienbewusstsein – Wie kann es gelingen? Voraussetzungen, Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort“ von Julia Ochsenmeier von der Servicestelle Familienpakt Bayern. Sie geht auf das Miteinander von Betrieben und Kommunen ein, um einen Standort noch attraktiver für zukünftige Mitarbeiter zu gestalten. „Mit der Regionalkonferenz möchten wir gerne Impulse setzen und auch testen, inwieweit Themen in der Region von Interesse sind“, erläutert Regionalmanagerin Maja Schmidt.

Die Regionalkonferenz findet am Dienstag, 27. November, von 16 bis 18 Uhr im Großen Sitzungssaal im Landratsamt Kitzingen, Kaiserstraße 4 statt. Eine Anmeldung ist wünschenswert für die Planung. Laut Pressemitteilung können sich Interessenten unter Tel.: (09321) 928 1104 oder per E-Mail unter regionalmanagement@kitzingen.de melden. Einen Flyer mit der genauen Programmübersicht gibt es im Internet unter https://regionalmanagement.kitzingen.de.