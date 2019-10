Reges Treiben und starkes Feld

32 Personen trafen sich zum 3. Dettelbacher Melée Boule Turnier. Mittlerweile hat sich das Turnier herumgesprochen, so dass einige Gäste sogar extra vom Bodensee angereist waren. Von Jahr zu Jahr steigert sich auch die Stärke der Teilnehmer, so dass dieses Mal viele Entscheidungen sehr knapp ausgingen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Organisationsteam Roger Bischof und Peter Dill hatte sich wieder einige Verbesserungen einfallen lassen. So wurde auf vier Bahnen gespielt, welche sehr unterschiedliche Vorgaben hatten. Es gab an jeder Bahn ein Zählbrett, an dem die Mannschaften die Punkte des jeweiligen Spieles öffentlich zählen konnten. Besonders die zahlreichen Zuschauer waren davon begeistert, da sie die Spielstände mitverfolgen konnten, heißt es in der Mitteilung weiter. Beim Superelée wurden vor Spielbeginn fünf Runden festgelegt. Die Formation der Teilnehmer wurden nach jeder Runde neu zusammengemischt. Das Mischen der Formationen und Paarungen erfolgte durch Losen in sieben Gruppen á zwei beziehungsweise drei Spielern. So spielten unterschiedliche Formationen gegeneinander. In heiß umkämpften Rundenspielen, die oftmals mit 11:10 Punkten endeten, gewann lediglich Udo Link in allen fünf Runden seine Spiele.