Reger Betrieb im Kita-Restaurant

Seit April hat der Kindergarten St. Maria ein neues Verpflegungskonzept. Kinder können sich nun morgens, vorerst einmal in der Woche ab September 2018 dann täglich, an einem Frühstücksbuffet bedienen, mittags im Kita-Restaurant ein Mittagessen und nachmittags ein Snack zu sich nehmen. Die Einrichtung wird von der Seniorenresidenz Phönix mit Mittagessen beliefert, so die Mitteilung. Gesunde Ernährung ist im Kindergarten St. Maria seit Jahren ein Thema. So hat sich das pädagogische Team entschieden am Kita-Coaching des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teilzunehmen. Unter dem Motto „Gut, gesund und gerne satt“ wird die Einrichtungen von einem Ernährungsexperten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg über ein Jahr betreut. In regelmäßigen Treffen eines Teams (Elternvertreter und Mitgliedern des Kiga-Teams) wurde gemeinsam mit Nicole Thiele, Köchin der Seniorenresidenz, der Speiseplan der Seniorenresidenz an die Anforderungen der Kinder angepasst. Auch das Frühstücksbuffet wird von den Kindern mit großer Begeisterung angenommen, so die Kindergartenleiterin Renate Jüstel. Hierbei lernen die Kinder, wie ein gesundes Frühstück aussehen kann und lecker schmeckt.