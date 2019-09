Reger Betrieb am Erlebnistag mit Sport und Spiel für alle in Dettelbach

Der neunte Familien- und Erlebnistag auf der Dettelbacher Mainlände war ein Publikumsmagnet. Noch nie waren so viele Familien mit ihren Kindern erschienen, um Spiel, Spaß und Spannung zu erleben. Sehr zufrieden zeigten sich laut Pressemitteilung auch die Veranstalter des Dettelbacher Familientags. Verantwortliche des Judoclubs, des SPD-Ortsvereins, der Jugendarbeit, die Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV und der Alpenverein, in Person von Peter Schöderlein, boten ihren Gästen einen abwechslungsreichen Nachmittag. Rasant ging es auf der Seilbahn sowie auf der Rollenrutsche zu und auf der Hüpfburg tobten sich die Kleinen so richtig aus. An den Slacklines kam es auf Geschicklichkeit und Balancierkünste an. Geduld und Konzentration war an der gut besuchten Bastel- und Schminkstation gefordert. Gut besucht war auch der Kinderflohmarkt. Hier wechselten Kleidung, Bücher, CDs und Spielzeug den Besitzer.