Regensburger Domspatzen verewigen sich im Goldenen Buch

Roland Büchner, Domkapellmeister der Regensburger Domspatzen, kam am Sonntagnachmittag vor ihrem Konzert in der Stadt mit einer Abordnung seiner Sänger ins alt-ehrwürdige Kitzinger Rathaus, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Kein Geringerer als Prinz Ludwig von Bayern hat sich im Jahr 1909 als Erster in diesem Buch verewigt, verriet Zweiter Bürgermeister Klaus Heisel. Bei einem kleinen Empfang begrüßte er die Gäste zusammen mit Pfarrer Gerhard Spöckl, Regionalkantor Christian Stegmann und Organisator Bernhard Günzel.