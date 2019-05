Regen spült Schlamm auf die Straße

Am Dienstagmittag kam es als Folge der andauernden Regenfälle zu einem Schlammabgang auf der Kreisstraße 34 zwischen Volkach und Fahr. In einem frisch angelegten Weinberg wurde Schlamm herausgespült, der die Straße überschwemmte, so eine Mitteilung der Feuerwehr Volkach. Zwölf Einsatzkräfte der Wehr reinigten die Fahrbahn und gruben eine Ablauföffnung am gegenüberliegenden Bankett, sodass das angestaute Wasser abfließen konnte. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz für die ehrenamtlichen Helfer beendet. Am Nachmittag war die Straße wieder befahrbar.