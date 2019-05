Regen lässt Zuhörer in die Kirche fliehen

Unter den Klängen der Hohenbühler Alphornbläser flüchten die Besucher der Serenade am Samstag in Michelfeld aus dem Freien in die Kirche, wo das Konzert mit drei Chören, einem Posaunenquartett und den Alphornbläsern trocken fortgesetzt werden konnte. Foto: Robert Haaß