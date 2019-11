Obernbreit vor 10 Minuten

Red Dot Award für Obernbreiter Weingut

Am 1. November fand im Berliner Konzerthaus die Preisverleihung des Red Dot Awards statt. Mit dabei war laut einer Pressemitteilung das junge Obernbreiter Weingut Ottenbreit, das für das Design seiner Flaschen mit einem Award ausgezeichnet wurde. Mit dem Jahrgang 2017 brachte das junge Weingut seinen ersten eigenen Wein unter eigener Marke heraus. Unterstützung fand Winzer Christian Ottenbreit bei der Rottendorfer Agentur Shuttle Design Studio, die ihn nicht nur in puncto Namensgebung beriet, sondern auch das Erscheinungsbild aller Produkte, insbesondere der Weinetiketten gestaltete. Gut zwei Jahre nach dem ersten Schritt, ist das Design der Flaschen mit dem renommierten Red Dot Award Communication Design in der Kategorie Packaging ausgezeichnet worden, der jedes Jahr von einer internationalen Expertenjury vergeben wird.