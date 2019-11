Albertshofen vor 23 Minuten

Rechts vor links missachtet

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Waldstraße/Hügelstraße in Albertshofen ein Verkehrsunfall. Eine 35-Jährige missachtete mit ihrem Pkw die Regel „rechts vor links“, wie die Polizei schreibt und stieß mit einem vorfahrtsberechtigten Peugeot zusammen.