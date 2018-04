BUCHBRUNN vor 34 Minuten

„Rechts vor Links“ missachtet

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 37-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem VW Bus in der Kirchgasse in Buchbrunn. Im Bereich der Hofstraße missachtete sie einen vorfahrtsberechtigten Daimler und stieß im Einmündungsbereich mit diesem zusammen. An den Fahrzeugen entstanden laut Polizeibericht Schaden von etwa 3500 Euro. ela