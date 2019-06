Marktbreit vor 4 Stunden

Realschulen unterstützen den Weißen Ring

Sichtlich zufrieden und auch ein bisschen stolz überreichten Schüler der Leo-Weismantel-Realschule und der Privaten Realschule des Bildungswerks Marktbreit eine Spende an den Weißen Ring. Der Außenstellenleiter des Weißen Rings Kitzingen Heinrich Halbleib übernahm freudig den Scheck über 150 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Jugendlichen der Arbeitsgruppe „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ hatten am Internationalen Tag gegen Rassismus durch den Verkauf von eigens hergestellten Buttons und selbst gemachten Leckereien Geld eingenommen, um damit den Weißen Ring unterstützen zu können. Heinrich Halbleib dankte den Schülern für ihr Engagement und versicherte ihnen, dass ihr Geld sinnvoll für die Tätigkeit des Weißen Rings zur Hilfe von Opfern von Straftaten eingesetzt wird.Im Bild die Schüler der Arbeitsgruppe „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ Laura Gebhardt, Anne Pawlak, Jonas Stubenrauch und Lukas Haag mit Heinrich Halbleib vom Weißen Ring Kitzingen (Zweiter von rechts).