Realschule Dettelbach verabschiedet erfolgreiche Absolventen

Einen feierlichen Abschied bereitete die Schulfamilie der Realschule Dettelbach ihren Absolventinnen und Absolventen. Als Vertreter für den Landkreis Kitzingen lobte der stellvertretende Landrat Paul Streng Fleiß und Engagement der Schüler und riet ihnen, auf ihrem weiteren Lebensweg immer den eigenen Wünschen und Träumen zu folgen.

Schulleiter Stefan Wolbert ließ es sich nicht nehmen, neben ein paar witzigen Anekdoten, den Absolventen mahnende Worte mit auf den Weg zu geben. Beeinflusst von der positiven Situation auf dem Arbeitsmarkt habe der ein oder andere Prüfling nicht das bestmögliche Ergebnis erzielt, sondern einzig das Bestehen der Prüfung im Fokus gehabt. Für ihre berufliche und schulische Zukunft wünschte er ihnen deshalb den nötigen Ehrgeiz und eine positive Einstellung.

Im Anschluss an die Grußworte der Ehrengäste nahm jeder der 76 Absolventen sein Zeugnis in Empfang. Einen besonderen Applaus erhielt der Jahrgangsbeste, Raphael Seydl, der eine Gesamtnote von 1,17 erreichte.

Einen würdevollen Abschluss der Feierlichkeiten bildeten die Ehrungen für individuelle Leistungen einzelner Schüler in den jeweiligen Bildungszweigen. So überreichte Ralph Peckmann als Geschäftsführer der Lindner Norit GmbH und Kooperationspartner der Realschule Dettelbach den Preis für besondere Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich an Matthis Brux. Marion Essmann-Rösser von der Sparkasse Mainfranken ehrte mit einem Preis für den engagiertesten Schüler im kaufmännischen Bereich Raphael Seydl. Als Vertretung für die Firma Fehrer überreichte zum Abschluss die Französischlehrerin Christina Schöner den Preis für besonderes Engagement im sprachlichen Zweig an Valentina Zang.

Entlassen wurden alle Gäste am Ende von den drei scheidenden Schülersprechern, Matti Eichelmann, Selina Herterich und Lukas Möser, die sich ihrerseits bei ihren Lehrern und der Schulleitung für die Zeit an der RSD bedankten.