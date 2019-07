Volkach vor 28 Minuten

Realschülerinnen testen in Nürnberg das Erfahrungsfeld der Sinne

Einen Ausflug ins Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne in Nürnberg unternahm die Offene Ganztagsschule der Mädchenrealschule Volkach in der vorletzten Schulwoche vor den Sommerferien. In drei Gruppen unterteilt, wurden die Mädchen in einer nachgestellten Textilfabrik, für die gesellschaftlichen Gegensätze und die soziale Ungerechtigkeit in der Welt sensibilisiert. Viele praktische Tipps gab es in der Arbeitsgruppe Team Building. Im Panoptikum gab es Interessantes über das Sehen, die Farben und das Licht zu erfahren. Viel Zeit widmeten die Schülerinnen den Erfahrungswelten wie Wackelbrücke, Barfußpfad, Riech,- und Taststationen, Wasserspiele und physikalische Experimente. Brot zu backen stand ebenfalls hoch im Kurs: in kurzer Zeit entstand aus selbst gemahlenen Körnern, Wasser und Salz ein knuspriges Fladenbrot.