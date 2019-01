Realschülerinnen in der Hochschule für Musik

Die 6. Klassen der Mädchenrealschule aus Volkach besuchten in Würzburg ein Konzert der Musikstudenten. Die Akteure waren aufgeteilt in Chor, Orchester, Moderatoren und zwei Schauspieler, welche Mozart und seinen Schüler Süßmayr darstellten. Es wurden Ausschnitte aus Mozarts Requiem (Totenmesse) gespielt, gezeigt und erklärt. Die Vorstellung war laut Pressemitteilung sehr unterhaltsam, da auch einige Schüler zwischendurch mit auf die Bühne durften um das Geschehen aus nächster Nähe zu betrachten. Mozart und Süßmayr unterhielten sich über das Werk und gaben Einblicke in die Entstehung. So wurden an das Publikum auch Fragen gerichtet, zum Beispiel was eine Fuge sei.