Realsatire traf den Nerv der Zeit

Ein volles Dekanatszentrum, Lachen, Applaus und strahlende Gesichter: Der Auftritt von Inge & Rita alias Bettina Hümmer-Dünninger und Angelika Scheidig mit der komödiantischen Realsatire „Tausendmal perfekter als du“ traf den Nerv der Zeit. Ihr Auftritt fand laut einer Pressemitteilung anlässlich der Jubiläumsveranstaltungen des katholischen Frauenbundes St. Johannes und St. Vinzenz Kitzingen statt. Provokant, tiefgründig und abwechslungsreich zeigten sie, wie der Perfektionsanspruch steigt und wohin er uns führen kann.

Während Inge und Rita Familienfeier vorbereiteten, wobei sie auf die richtige Sitzordnung, das perfekte Menü und die 150-prozentige Gästebetreuung achteten, gerieten sie immer mehr in skurrile Situationen. Schließlich will man nicht nur perfekt sein, sondern vor allem besser als die andere. Sie verstanden es gekonnt, den Anspruch, den „Frau“ an sich hat darzustellen, so die Mitteilung weiter. Immer wieder wurden die einzelnen Szenen mit Beifall belohnt. Die Bühne durften sie erst nach einer Zugabe verlassen.