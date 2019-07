Kitzingen vor 1 Stunde

Rauswurf aus dem Kindergarten

19 Vorschulkinder des Kindergartens Friedenkirche wurden am Freitag aus dem Kindergarten verabschiedet. Nach einem Abschiedsgottesdienst mit Segnung in der Friedenskirche gab es für die Kinder etwas Besonderes: Die Erzieherinnen überraschten die Kinder mit einem Besuch im Roxy-Kino, so die Mitteilung. Neben dem Film „Michel aus Lönneberga kommt in die Schule“ konnten sich die Kinder selbst auf der großen Kinoleinwand, bei einer Bildershow sehen. Bei der Abendwanderung zurück in den Kindergarten wurde darüber gesprochen. Nach diesem aufregenden Abend haben alle Kinder überraschend gut im Kindergarten geschlafen. Am nächsten Morgen wurden die Vorschulkinder von ihren Erzieherinnen nach einem ausgiebigen Frühstück und einem Abschiedslied in die Arme der Eltern „geworfen“.