Rausgeworfen: Vorschüler von St. Johannes sagen Tschüss

Die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Johannes in Kitzingen sagen Tschüss. Im Rahmen eines kleinen Sommerfestes verabschiedeten sich die Kinder und Erzieherinnen vom Gebäude ihres Kindergartens, das demnächst abgerissen und neu aufgebaut wird. Ein neues Zuhause finden die Kinder in der Übergangszeit im BRK-Kinderhaus, in den Marshall Heights. Am Ende der Kindergartenzeit wurden 16 Vorschüler mit dem traditionellen Rauswurf gefeiert. Mit dem Sprüchlein "Eins, zwei, drei, Kindergartenzeit vorbei" wurden sie unter Applaus verabschiedet. Auch für die beiden Erzieherinnen Deborah Duffner (Mitte) und Rosi Eger (rechts) heißt es Abschied nehmen. Sie wechseln zum neuen Kindergartenjahr an andere Einrichtungen. Foto: Tina Leonhardt