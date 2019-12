Rauschgift und Waffe sichergestellt

Rauschgift und eine Waffe fanden Beamte der Polizei Kitzingen bei einer Hausdurchsuchung.

Wie das Polizeipräsidium Würzburg und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteiltn, stellten die Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung am späten Donnerstagabend mehr als 150 Gramm Amphetamin, rund 135 Gramm Marihuana sowie eine Kleinkaliberwaffe sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Polizei den Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vor, der einen Haftbefehl erließ.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten gegen kurz nach 23 Uhr Beamte der Polizei Kitzingen die Wohnung in der Würzburger Straße. Da der Wohnungsinhaber die Tür nicht geöffnet hatte und die Gefahr bestand, dass Beweismittel vernichtet werden könnten, öffnete die Polizei gewaltsam die Wohnungstür, so die Pressemitteilung weiter.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte neben Amphetamin und Marihuana auch eine Kleinkaliberwaffe mit entsprechender Munition sichergestellt werden. Noch vor Ort übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen und führte den 48-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Freitag dem Ermittlungsrichter vor.

Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Anschluss an die Vorführung kam der Kitzinger in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.