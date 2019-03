Rathaussturm der Fastnachtsfrauen

Zum dritten Mal stürmten die Fasnachterinnen Waltraud Hegwein, Manuela Gurrath, Martina Lang und Manuela Friedlein das Marktbreiter Rathaus. In diesem Jahr wurden sie verstärkt von Romy und Sabine Schmieder sowie Jessica Diehm, so eine Mitteilung. Mit einer zünftigen Polonaise holten die Damen den Bürgermeister in seinem Zimmer ab und führten ihn in den Vorraum. Die Fastnachtsweiber hatten zum ersten Mal die weiblichen Angestellten zu einem Glas Sekt mit eingeladen. Gut gelaunt und fröhlich hörten sie den launigen Worten zu, die Manuela Gurrath vorlas. Mit viel Gelächter wurde die Krawatte des Bürgermeisters von Martina Lang und Manuela Friedlein abgeschnitten. Mit den Worten: „Im nächsten Jahr kommen wir wieder und alle feiern mit“, verabschiedeten sie sich von einem gut gelaunten Bürgermeister.