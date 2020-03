Volkach vor 38 Minuten

Rathaus in Volkach am Montag wegen Wahl-Auszählung geschlossen

Das Volkacher Rathaus ist am Montag, 16. März, wegen weiterer Auszählungen der Kommunalwahl für den Publikumsverkehr geschlossen. Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft mit. In den städtischen Kindergärten in Volkach und Obervolkach wird deshalb nur ein eingeschränkter Betrieb angeboten, der Kindergarten in Gaibach ist normal geöffnet. Ausgenommen von der Schließung ist die Tourist-Information in Volkach: Sie ist an diesem Montag regulär von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.