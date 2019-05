Rathäuser und Kindergärten geschlossen

Wegen einer betrieblichen Veranstaltung bleiben am Mittwoch, 8. Mai, die Verwaltungsgemeinschaft Volkach und die Rathäuser in Nordheim und in Sommerach (einschließlich Bauhof Sommerach) geschlossen.

Ebenfalls geschlossen bleiben laut einem Presseschreiben der Verwaltungsgemeinschaft an diesem Tag die Kindergärten Volkach, Gaibach und Obervolkach.

In dringenden Notfällen (beispielsweise bei einem Wasserrohrbruch) ist vertretungsweise der Bauhof der Stadt Volkach unter Tel.: (09 381) 40 170 zu erreichen.