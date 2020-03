Rathäuser für Parteiverkehr geschlossen

Die Verwaltungsgemeinschaft Volkach hat nach einer Sitzung des Krisenstabs beschlossen, dass alle drei Rathäuser in Nordheim, Sommerach und Volkach) sowie zusätzlich in Volkach das Bauamt und die Tourist-Information ab sofort für den Parteiverkehr geschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

In dringenden Fällen werden die Bürger gebeten, sich per E-Mail oder telefonisch an das entsprechende Fachamt oder an das Bürgerbüro der Stadt Volkach (Tel.: (09381) 40110, E-Mail: stadt@volkach.de) oder an das jeweiligeRathaus zu wenden.

Persönliche Termine können laut Pressemitteilung nur im Ausnahmefall und ausschließlich nach telefonischer Absprache und Vereinbarung wahrgenommen werden. Die Bürger können das virtuelle Bürgerbüro Volkach jederzeit erreichen und sich dort vorab informieren.

Bis auf Weiteres finden auch keine Beratungsstunden der AOK und der Deutschen Rentenversicherung mehr im Volkacher Rathaus statt. Die Deutsche Rentenversicherung hat unter Tel.: (0800) 100048018 ein kostenloses Servicetelefon für Beratungen eingerichtet.

Geöffnet bleibt bis auf weiteres zu den üblichen Zeiten der Wertstoffhof des Bauhofs Volkach.